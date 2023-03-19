В Пензе прошли чемпионат и первенство Пензенской области по перетягиванию каната

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

По информации пресс-службы регионального министерства физической культуры и спорта, за медали соревнований во дворце единоборств «Воейков» боролись около 70 атлетов.

Свои силы показали спортсмены в составах команд в следующих весовых категориях: Юниоры до 600 кг в рамках первенства;

в рамках чемпионата – смешанная до 580 кг, мужчины до 640 кг, мужчины до 720 кг и мужчины свыше 720 кг.

Церемонию награждения провела заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Мария Юрина. «Поздравляю всех участников с этим праздником спорта. В этом году он приурочен к важному историческому событию – воссоединению Крыма с Россией.

Чемпионат и первенство – это традиционные старты для пензенских атлетов, однако сегодня состязания прошли в особенной атмосфере, всех атлетов объединила не только борьба за награды, но и дух единства и дружбы, которые сегодня ощущают все россияне», – сказала Мария Юрина.