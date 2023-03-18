В Пензе в рамках Спартакиады УМВД прошли соревнования по стрельбе из пистолета Макарова

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Всего в соревнованиях приняли участие 121 спортсмен и 39 команд городских и районных отделов полиции и спецподразделений, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.

Участникам предстояло выполнить классическую стрельбу по мишени с расстояния 25 метров, на десять выстрелов давалось десять минут.

По итогам соревнований в личном первенстве лучшими стали представители УМВД РФ по городу Пензе:

1 место – Марина Белова;

2 место – Евгений Шикунов;

3 место – Александр Федящин.

В командном первенстве в первой группе победили представители УМВД России по городу Пензе, второе место у представителей спецподразделения «Гром», третье - ОБ ДПС ГИБДД УМВД по городу Пензе.

Во второй группе призовые места завоевали полицейские из Мокшанского, Наровчатского и Камешкирского районов.

Команды наградили памятными грамотами, дипломами, медалями и кубками.