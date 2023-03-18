На улице Гагарина в Пензе произошло ДТП с микроавтобусом

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Пензенской области

Как рассказали в отделе пропаганды Управления Госавтоинспекции УМВД по Пензенской области, авария произошла сегодня примерно в половине второго дня. На улице Гагарина столкнулись «Киа» и микроавтобус «Ивеко».

В результате ДТП водитель «Киа» 1989 года рождения скончался на месте. Его пассажир – мальчик 2015 года рождения – был госпитализирован в больницу, где позже умер от полученных травм. Четверо пассажиров микроавтобуса также обращались к медикам.

По факту проводится проверка.