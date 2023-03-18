На оперативном совещании у Главы Мордовии обсудили прохождение паводка в республике

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

В основном на всех реках идет незначительное понижение уровня воды. Однако пока выход воды на пойму сохраняется на реке Исса, частично на реках Алатырь и Инсар, отмечает пресс-служба Главы Республики Мордовия.

«Что касается дорожной инфраструктуры, то сейчас остаются подтоплены 14 мостов. Четыре из них имеют только сельхозназначение и не влияют на жизнедеятельность населения.

На реке Вад в районе села Киселевка Зубово-Полянского района и на Мокше, в районе села Русское Маскино, функционируют две лодочные переправы. Сил и средств достаточно, ситуация под контролем», - подчеркнул Андрей Наумов.

Артём Здунов отметил, что необходимо обеспечить постоянный мониторинг на реках Исса и Инсар - обстановка там по-прежнему сложная. Он также поручил проработать вопрос по использованию технологии с применением ограждений из мешков с песком:

«Технология простейшая, но специалисты утверждают, что во многом помогает, уменьшая доступ воды на несколько десятков процентов». В целом паводковая ситуация в Мордовии постоянно мониторится, соблюдается режим повышенной готовности.