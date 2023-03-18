В Мордовии пенсионер на всякий случай хранил почти килограмм пороха и 41 патрон калибра 5,6 мм

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконное хранение взрывчатых веществ», в отношении 62-летнего жителя села Каменка следствием ОП №15 ММО МВД России «Торбеевский» возбуждено уголовное дело.

Как отмечает пресс-служба МВД РМ, подозреваемый приобрел порох несколько лет назад, когда получил разрешение на приобретение, хранение и ношение оружия.

В 2022 году по истечении срока лицензии порох он оставил себе, несмотря на то, что знал об уголовной ответственности за его незаконное хранение.

В результате в доме подозреваемого были обнаружены и изъяты 4 металлические банки со смесью промышленно дымного и бездымного пороха общей массой 933 грамма.

Кроме того, дознанием ОП №15 ММО МВД России «Торбеевский» проводится проверка по факту хранения фигурантом 41 патрона калибра 5,6 мм и 211 капсюлей.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.