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НовостиПроисшествия18 марта 2023 6:42

Лишение свободы грозит пензенцу за легкое ранение ножом гостившей у него 22-летней девушки

Заполночь в своей квартире по улице Клары Цеткин в Пензе мужчина поссорился с ней на бытовой почве
Виктор ВИКТОРОВ

По информации пресс-службы УМВД Пензенской области, в ходе конфликта между знакомыми злоумышленник нанес ножом гостье колото-резаную рану в область живота, чем причинил легкий вред здоровью.

Участковые уполномоченные полиции УМВД России по городу Пензе установили причастного к совершению преступления ранее судимого мужчину 1995 года рождения.

Подозреваемый дал признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст. 115 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.