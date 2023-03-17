В Кремле назвали возмутительным ордер МУС на арест Владимира Путина

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «Россия не признает юрисдикцию этого органа, любые его решения ничтожны с точки зрения права», отмечает сетевое издание govoritmoskva.ru

Ранее Международный уголовный суд выдал ордера на арест Путина и Марии Львовой-Беловой. Главу нашего государства и детского омбудсмена обвиняют в причастности к «военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации населения (детей) и незаконном их перемещении с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию».

Как заявила официальный представитель МИДа нашей страны Мария Захарова, решения суда в Гааге для Москвы не имеют никакого значения, в том числе, с правовой точки зрения. В Telegram она добавила, что «Россия не подписывала Римский статут и обязательств по нему не несёт, а возможные рецепты на арест, исходящие оттуда, будут для нас юридически ничтожными».