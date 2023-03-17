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НовостиОбщество17 марта 2023 16:23

В Пензенской области только за два дня задержано 20 обвиняемых, подозреваемых и подсудимых

В ходе первого этапа оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» с 15 по 16 марта установлена также судьба 17 без вести пропавших
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

УМВД Пензенской области подвело итоги проводившегося с 15 по 16 марта в регионе первого этапа федерального оперативно-профилактического мероприятия «Розыск», отмечает пресс-служба ведомства.

Особое внимание было уделено проведению подготовительных мероприятий с целью проверки квартир, сдаваемых в наем, реабилитационных центров, проверке иногороднего транспорта и лиц, передвигающихся автостопом.

В операции было задействовано 534 сотрудника различных подразделений регионального УМВД, в том числе 41 представитель общественных организаций.

В ходе проведения операции было задержано 20 обвиняемых, подозреваемых и подсудимых, установлена судьба 17 лиц без вести пропавших.

Второй этап федерального оперативно-профилактического мероприятия под названием «Розыск» пройдет в период с 20 по 21 сентября 2023 года.