Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 марта 2023 15:23

В Мордовии следователи СК устанавливают причины гибели 52-летнего мужчины при пожаре

Хозяйка жилища во время пожара дома отсутствовала
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

По факту смерти 52-летнего мужчины во время пожара Ичалковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия проводится процессуальная проверка.

Возгорание частного жилого дома в селе Константиновка Ромодановского района произошло вечером 16 марта, хозяйка жилища в это время дома отсутствовала.

По информации пресс-службы регионального СК, в ходе предварительного осмотра места происшествия признаков, указывающих на насильственный характер смерти погибшего, не установлено. Предварительной причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем при курении.

В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.