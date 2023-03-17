В Пензенской области полицейские установили угонщика трактора у жителя села Кондоль

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Сотрудниками оперативного подразделения ОМВД России по Пензенскому району в течение двух дней определили местонахождения угнанного трактора - он был припаркован в лесополосе в 10 километрах от села Кондоль Пензенского района.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местного жителя 1991 года рождения, причастного к совершению данного преступления.

Злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что угнал механическое транспортное средство, так как хотел на нём покататься.

Примерно через 10 километров трактор заглох - закончилось топливо, после чего мужчина оставил технику и направился домой. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Транспорт был изъят и после проведения следственных действий будет возвращен законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.