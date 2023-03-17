В Пензе открыли мемориальную доску основателю кардиологической службы региона Ивану Татарченко

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Иван Порфирьевич Татарченко сделал немало для областной системы здравоохранения. Во время его руководства больницей здесь были заложены основы кардиологической службы. Позже он организовал и возглавил кафедру терапии в Пензенском институте усовершенствования врачей и был ее бессменным руководителем до 2017 года.

Как отметил министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев, благодаря Ивану Татарченко медицинская помощь стала доступнее и качественнее.

Барельеф в память о великом враче создал Народный художник Калмыкии, член Союза художников России Александр Саркисович Хачатурян. До этого он уже работал над мемориальной доской хирургу Василию Баулину и другими.