В Мордовии возбуждены уголовные дела по фактам получения и дачи взяток

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Как отмечает пресс-служба регионального СК, главврач Саранской объединенной лаборатории ГБУ «Мордовская республиканская станция по борьбе с болезнями животных» в 2017-2022 годы без фактических проверок оформляла ветсвидетельства на рыбную продукцию. Ее коллега по лаборатории в 2018-2022 годы специализировался в непроведении экспертизы мясной продукции.

В итоге, как считает следствие, за имитацию контроля качества от поставщиков рыбной продукции женщина путем переводов на банковские карты получила 1 млн 280 тысяч рублей. Незаконное денежное вознаграждение мужчины составило более 350 тысяч рублей.

Следователями СК также возбуждены уголовные дела в отношении взяткодателей (чч.4,5 ст.291 УК РФ).

Уголовные дела возбуждены на основании материалов оперативно-розыскной деятельности сотрудников УЭБиПК МВД по Республике Мордовия.

В настоящее время по уголовным делам проводится комплекс следственных действий, направленный на выяснение всех обстоятельств совершенных преступлений, закрепление доказательственной базы, установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности.

В порядке ст.91 УПК РФ в качестве подозреваемых задержаны взяткополучатели и один из взяткодателей.

Решается вопрос об избрании им мер пресечения.