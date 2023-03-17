В Пензенской области вынесен приговор убийце матери

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Как отмечает пресс-служба регионального СК, конфликт между находившимся в состоянии алкогольного опьянения мужчиной и его матерью произошел 26 ноября 2022 года. После нескольких ударов руками женщине по голове и телу с использованием ремня сын начал душить ее.

Женщина скончалась на месте происшествия от механической асфиксии.

В ходе следствия и судебного разбирательства злоумышленник содержался под стражей. Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.