Пензенская «Лагуна-УОР» завоевала серебряные медали первенства России по мини-футболу

Фото предоставлено пресс-службой МФК «Лагуна-УОР».

Наши спортсменки взяли верх над сверстницами из Уфы – 6:0, Костромы – 9:1, обыграли воспитанниц СШОР «Лидер» из Санкт-Петербурга – 4:1 и местную «Норманочку» – 2:0. «Лагуна-УОР» уступила лишь в стартовом поединке питерскому «Кристаллу» – 2:6, который в итоге занял первое место. Третье место заняла команда «Норманочка».

Анастасия Ченьгаева, которая выступала в составе «Лагуны-УОР», признана лучшим нападающим турнира.

«Обычно в финалах серебро получает тот, кто проигрывает, но у нас вышло наоборот. Мы играли в круг и поэтому сегодняшний матч сулил «серебро» победителю. Это редкость.

Перед игрой сказал девчонкам, что нужно сделать всё возможное, чтобы ехать домой с высоко поднятой головой и не задумываться о том, что мы чего-то не сделали.

В дополнительном настрое на «Норманочку» никто не нуждается – это и так прекрасный раздражитель. Каждый год с ними бодаемся, матчи получаются хорошие. Сегодня у обеих команд немного не хватило сил, поскольку такой турнир это всё-таки «марафон». Девочки молодцы, всё выдержали и доказали сами себе, что они готовы двигаться дальше», – подвел итог главный тренер МФК «Лагуна-УОР» Максим Юдин.