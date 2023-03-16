На завершение строительства пензенского цирка выделят дополнительные средства

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Строительство цирка подходит к концу - готовность учреждения составляет более 90%. Как рассказал подрядчик, сейчас рабочие занимаются отделкой корпуса А, в котором располагается манеж.

- Остался последний рывок, - отметил глава региона. – Я попросил вице-премьера РФ Марата Хуснуллина выделить дополнительные средства, чтобы завершить работы во всех основных корпусах как можно быстрее.

На завершение строительства Пензенская область получит 850 миллионов рублей. Сегодня губернатор посетил объект вместе с руководителем Росгосцирка Сергеем Беляковым. Как отметил Сергей Григорьевич, на данный момент нет никаких причин, по которым строительство не завершат в 2024 году.

- Уже сейчас объект впечатляет. Это будет самый большой цирк в России, построенный с учетом современных технологий, оснащенный всем необходимым оборудованием. Здесь предусмотрено место под кафе для зрителей, есть отличное пространство для репетиций, удобные помещения для животных, в том числе слонов, - рассказал Олег Мельниченко.