ИФНС России по Октябрьскому города Пензы рекомендует жителям региона своевременно заявить о налоговых льготах

В случае если в течение года у физических лиц впервые возникли основания для использования льгот, и на них не распространяется предусмотренный пунктом 10 статьи 396 и пунктом 6 статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации беззаявительный порядок предоставления льгот, т.е. эти лица не относятся к пенсионерам, предпенсионерам, инвалидам, лицам, имеющими трех и более несовершеннолетних детей, владельцам хозпостроек площадью не более 50 кв.м., данным налогоплательщикам необходимо представить заявление о предоставлении налоговых льгот.

Для многодетных семей предусмотрены дополнительные налоговые льготыпо налогу на имущество(пункт 6.1 статья 403 Налогового кодекса) налоговая база в отношении объектов налогообложения, находящихся в собственности физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, уменьшается на величину кадастровой стоимости 5 квадратных метров общей площади квартиры, площади части квартиры, комнаты и 7 квадратных метров общей площади жилого дома, части жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.Налоговый вычет, предусмотренный настоящим пунктом, предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида (квартира, часть квартиры, комната, жилой дом, часть жилого дома).

Гражданам Российской Федерации, призванным в соответствии с Указом Президента РФ от 21.09.2022 №647 на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, срок уплаты налога продлен на период прохождения ими военной службы и до 28-го числа включительно третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения мобилизованного лица с военной службы.

Для многодетных семей предусмотрены дополнительные налоговые льготыпо земельному налогу (подпункт 10 пункта 5 статья 391 Налогового кодекса) налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей.

Гражданам Российской Федерации, призванным в соответствии с Указом Президента РФ от 21.09.2022 №647 на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, срок уплаты налога продлен на период прохождения ими военной службы и до 28-го числа включительно третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения мобилизованного лица с военной службы.

Льготы по транспортному налогу предусмотрены для:

-Инвалидов первой и второй групп, ветеранов боевых действий на автомобиль легковой или мотоцикл с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно – льгота составит 100% на одно транспортное средство;

- Инвалидов первой и второй групп, ветеранов боевых действий на автомобиль легковой или мотоцикл с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт)включительно – льгота составит 45% на одно транспортное средство;

- Инвалидов первой и второй групп, ветеранов боевых действий на автомобиль легковой или мотоцикл с мощностью двигателя свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт)включительно – льгота составит 25% на одно транспортное средство;

- Инвалидов первой и второй групп, ветеранов боевых действий на автомобиль легковой или мотоцикл с мощностью двигателя свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно – льгота составит 10% на одно транспортное средство;

- Инвалидов первой и второй групп, ветеранов боевых действий на автомобиль легковой или мотоцикл с мощностью двигателя свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)включительно– льгота составит 5% на одно транспортное средство;

- физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей (родных, усыновленных (удочеренных), находящихся под опекой (попечительством)), физических лиц, имеющих ребенка-инвалида (родного, усыновленного (удочеренного), находящегося под опекой (попечительством)), на которого в соответствии с законодательством РФ зарегистрировано транспортное средство - автомобиль легковой с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно– льгота составит 100% на одно транспортное средство;

- физических лиц, имеющее трех и более несовершеннолетних детей (родных, усыновленных (удочеренных), находящихся под опекой (попечительством)), физических лиц, имеющее ребенка-инвалида (родного, усыновленного (удочеренного), находящегося под опекой (попечительством)), на которого в соответствии с законодательством РФ зарегистрировано транспортное средство - автомобиль легковой с мощностью двигателя свыше 150 л.с. (свыше 110,33 кВт)– льгота составит 50% на одно транспортное средство;

- граждан Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в проведении специальной военной операции, из числа лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года №647 «Об объявлении частичной мобилизации в РФ», лиц, проходящих военную службу в Вооруженных Силах РФ по контракту, и лиц, заключивших контракт о добровольномсодействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, на которых в соответствии с законодательством РФ зарегистрированы транспортные средства – льгота составит 100 % за налоговые периоды 2021 и 2022 годов.

Обратиться с заявлением о предоставлении льготы можно в любую налоговую инспекцию, отделения МФЦ, направить почтовым отправлением, а также через интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» до начала массового расчета имущественных налогов за 2022 год, то есть до мая 2023 года.

При возникновении права на льготу в течение налогового периода перерасчет суммы налога производится с месяца, в котором возникло это право и до окончания действия документа, подтверждающего право на льготу.

Более подробно с порядком предоставления налоговых льгот можно ознакомиться на сайте Федеральной налоговой службы в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», либо по телефону Единого Контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.