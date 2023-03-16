ВТБ в Пензенской области нарастил продажи автокредитов более чем на 60%

По итогам двух первых месяцев года ВТБ в Пензенской области выдал более 100 автокредитов на 90,2 млн рублей. Это на 63% выше результата за аналогичный период прошлого года по числу сделок и на 20% - по объему. Средний чек кредита на покупку машины в регионе составил в ВТБ 876 тыс. рублей. По оценкам банка, в марте активность заемщиков в сегменте автокредитования продолжит расти.

В целом по России по итогам января-февраля ВТБ оформил более 11 тысяч автокредитов на 13,4 млрд рублей. По числу сделок это на 24% выше результата за аналогичный период прошлого года и сопоставимо с ним по объему. Более трети от общего объема выдач автокредитов составили российские транспортные средства – за год их доля выросла вдвое. На машины из Китая приходится 21% сделок, что также в два раза превышает значения прошлого февраля года. Доля автомобилей из других стран ожидаемо сократилась и составила 45% в сравнении с 72% годом ранее. Среди отечественных марок лидерство сохраняет Lada – на нее приходится треть всех выдач в ВТБ. Среди китайских брендов первое место перешло к Omoda (10% продаж автокредитов).

В структуре выдач ВТБ растет доля автомобилей с пробегом: в феврале на них пришлась треть всех сделок – вдвое больше, чем год назад (15%). Кредиты на новые автомобили занимают 43% выдач (против 79% годом ранее). Доля беззалоговых автокредитов за год выросла в четыре раза, с 6% до 24%.

«Постепенная адаптация российского автопрома к новым экономическим условиям, а также приход на рынок азиатских автомобильных брендов дают свои результаты – сегмент автокредитования в Пензенской области показывает положительную динамику уже несколько месяцев подряд. По итогам января-февраля нам удалось нарастить объемы продаж даже по сравнению с пиковыми показателями аналогичного периода прошлого года. При благоприятной макроэкономической ситуации в ближайшие месяцы мы рассчитываем на дальнейший рост потребительского спроса на автозаймы», – прокомментировал управляющий ВТБ в Пензенской области Денис Педай.

Средний чек кредита на покупку машины превысил в ВТБ 1,2 млн рублей, увеличившись за год на четверть. В целом, по данным Национального агентства промышленной информации (НАПИ), за год средняя стоимость новых российских легковых автомобилей выросла на 31%, достигнув в феврале 1,3 млн рублей. Цены на автомобили Lada приросли на 20% и составили 1,1 млн рублей. Средний чек китайских машин за год увеличился в 1,5 раза и превысил 3 млн рублей. Больше всего подорожали Chery (+57%) и Geely (+56%). Меньше всего выросли в цене Haval – на четверть.

Средние цены на автомобили с пробегом за год также продемонстрировали рост. Согласно отчету НАПИ, автомобили китайских марок в среднем подорожали за год в 1,7 раза. Цены на подержанные российские автомобили росли не такими высокими темпами – за прошлый год прирост составил 16%. За последние месяцы их стоимость сохранилась примерно на одном уровне 450-470 тысяч рублей.

Лидерами по объему выданных в ВТБ средств на покупку машин в феврале традиционно стали Московский регион (1,4 млрд рублей) и Санкт-Петербург с Ленинградской областью (около 671 млн). Третье место занял Татарстан, где банк оформил автокредитов на 360 млн рублей. В топ-5 также вошли Краснодарский край (271 млн) и Челябинская область (235 млн).