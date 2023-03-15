Житель Саранска продал чужую машину без ведома хозяина

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

В Саранске завершилось расследование дела, возбужденного в отношении 40-летнего местного жителя. Как установило следствие, в октябре прошлого года мужчина согласился отремонтировать автомобиль «Порше Кайен» своего знакомого. Машину на эвакуаторе привезли в его гараж.

Спустя месяц в голову к обвиняемому пришла мысль продать чужую иномарку. Сделку он провернул с помощью своего приятеля, которого уверил в том, что является собственником машины. Вырученные с продажи 115 тысяч рублей мужчина потратил на свои нужды, а на звонки реального хозяина автомобиля попросту перестал отвечать.

Владельцу иномарки пришлось обратиться в полицию. Правоохранительные органы оценили нанесенный ущерб в 238 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника. В отделе полиции он полностью признал свою вину. Автомобиль изъят.