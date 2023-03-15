Минлесхоз Пензенской области предупредил об окончании спячки у бурых медведей

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Первые признаки появления бурых медведей в нашей области были зафиксированы в 2018 году. С того времени следы хищника обнаруживали в Бессоновском, Городищенском, Земетчинском, Камешкирском, Кузнецком, Лунинском, Никольском, Сосновоборском и Шемышейском районах.

В ближайшие дни бурые медведи начнут выходить из спячки. Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области напоминает о правилах безопасности: посещая лес, избегайте густых зарослей.

Будьте внимательны.