В Саранске в ходе ссоры пенсионер гвоздодером нанес супруге тяжкие телесные повреждения

Как отмечает пресс-служба региональной прокуратуры, конфликт в квартире супругов по ул. Победы г. Саранска произошел 1 января 2023 года. В результате женщина получила открытую проникающую черепно-мозговую травму.

По уголовному делу в отношении 66-летнего жителя г. Саранска прокурор Пролетарского района утвердил обвинительное заключение. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, нанесенного с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд г. Саранска.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.