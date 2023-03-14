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НовостиОбщество14 марта 2023 12:34

Паводковая ситуация в Пензенской области остается напряженной

Об этом сегодня в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности сообщил Министр ЖКХ и ГЗН региона Михаил Панюхин
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

По его словам, сейчас в области идет активная работа по устранению последствий половодья. Ситуацию удалось стабилизировать, но жители продолжают жаловаться и просить о помощи в социальных сетях.

Как отметил губернатор Олег Мельниченко, все обращения фиксируются сотрудниками Центра управления регионом. Глава области поручил руководителям районных администраций усилить контроль над работой с обращениями.

- Необходимо разбираться с каждой ситуацией, внимательно отслеживать реакцию людей - спрашивать, полностью ли решен их вопрос, удовлетворены ли они поддержкой, - заявил Олег Мельниченко.

Губернатор также поручил фиксировать весь нанесенный стихией ущерб, чтобы потом оказать помощь собственникам.