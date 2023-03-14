В Пензе и области бесплатно покажут творения русских мультипликаторов

Афиша мероприятия

В эти дни в кинотеатрах, домах культуры, школах и других учреждениях будут показывать мультфильмы разных студий, созданных для участия Открытого российского фестиваля анимационного кино, который проходит в Суздале. Всего жители смогут увидеть 38 лент, рассчитанных на аудиторию от 0 до 12 лет.

После просмотра зрители смогут принять участие в голосовании. Его итоги объявят в ходе церемонии закрытия фестиваля 19 марта. Набравший больше всех голосов мультфильм получит Приз зрительских симпатий от всей страны.

В 2023 году бесплатные показы в рамках акции в нашем регионе пройдут на следующих площадках:

- пензенская библиотека им. Белинского;

- пензенская библиотека им. Салтыкова-Щедрина;

- пензенская библиотека им. Ключевского;

- пензенская библиотека им. Мариенгофа;

- пензенская школа №11;

- пензенская школа №30;

- пензенская школа программирования «Алгоритмика»;

- краеведческий музей в Кузнецке;

- кузнецкая средняя школа им. Гагарина;

- Центр культуры и искусств Нижнего Ломова;

- Городищенский ДК.

Акция проходит при организационной поддержке Министерства культуры и туризма Пензенской области, Института региональной политики Пензенской области и Централизованной библиотечной системы г. Пензы.