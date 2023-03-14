Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 марта 2023 6:54

В Мордовии следователи СК устанавливают обстоятельства гибели пенсионера во время пожара

Возгорание частного жилого дома в деревне Козловка произошло днем 12 марта
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

По факту смерти 71-летнего мужчины во время пожара Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по РМ проводится процессуальная проверка.

В ходе осмотра места происшествия признаков, указывающих на насильственный характер смерти погибшего, не установлено, отмечает пресс-служба регионального СК.

Предварительно установлена причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.