В Мордовии к полутора годам лишения свободы условно приговорена 23-летняя мошенница

Собранные следствием ОМВД России по Рузаевскому району доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении 23-летней местной жительницей, признанной виновной в мошенничестве.

По информации пресс-службы МВД РМ, в январе 2021 года осужденная создала в одной из соцсетей аккаунт с ником «Марина-Таро», где представила себя как гадалку. На своей страничке она предлагала различные магический услуги, но при этом специальных познаний в области магии и медицины у девушки не было.

В октябре видеозапись с рекламой по гаданию на картах Таро увидела 44-летняя жительница Рузаевки. Она связалась с девушкой по телефону, рассказала о своих проблемах со здоровьем и уточнила, может ли она помочь. Та в свою очередь безвозмездно разложила ей карты и пообещала исцеление через магию и ритуалы.

Дальнейшее общение продолжилось через мессенджер. Осужденная постоянно убеждала клиентку в наличии у нее серьезных проблем и в своей способности с ними справиться. За свои услуги девушка просила переводить деньги от 500 до 18000 рублей на ее личную карту до начала сеанса.

Для оплаты женщина использовала личные деньги,оформляла микрозаймы, сдавала ювелирные изделия в комиссионные магазины.

Когда об эзотерических сеансах узнал проживавший с ней мужчина, они обратились в полицию.

Личность мошенницы установили сотрудники УУР МВД по РМ. В отделе полиции она полностью признала свою вину, отметив, что на подобный шаг решилась из-за сложного материального положения.

Установлено, что за год осужденная провела с клиенткой 136 магических сеансов, получив за свои услуги 674 210 рублей.

Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно.