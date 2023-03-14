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НовостиОбщество14 марта 2023 5:50

В Пензе студентам ПГУ рассказали об опасностях, связанных с наркотиками

Встреча полицейских и общественников с молодыми людьми прошла 13 марта в рамках общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Пообщаться со студентами пришли сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области, представители Общественного совета при ведомстве Роман Цуканов и Всеволод Константинов, а также клинический психолог ГБУЗ «Областная наркологическая больница» Кристина Романова

Речь шла о формировании ответственного отношения к своему здоровью, умении противостоять вовлечению в употребление наркотиков, отстаивании своего мнения.

В ходе встречи со студентами член Общественного совета и по совместительству заместитель главврача ГБУЗ «Областная наркологическая больница» города Пензы Роман Цуканов рассказал студентам о медицинских и социальных последствиях употребления наркотиков и психоактивных веществ.

Сотрудники полиции напомнили об административной и уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, привели недавние примеры преступлений в этой сфере, совершённых с участием их сверстников.

И, конечно, у студентов было много вопросов.

Завершилась встреча демонстрацией антинаркотического видеоролика.

«В своих презентациях мы показали студентам, что употребление наркотиков приводит к полному разрушению организма, социальной дезадаптации либо дальнейшей смерти», - прокомментировал выступления представителей Общественного совета Роман Цуканов.