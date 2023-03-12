Открылась продажа билетов на премьеру «Денискиных рассказов» в Пензенском драматическом театре

Эскизы костюмов к спектаклю «Денискины рассказы». Художник: Марина Смельчакова.

Режиссером спектакля выступает Никита Кузин, до этого с успехом поставивший несколько пьес на малой сцене. «Денискины рассказы» - это его первый опыт постановки на большой сцене театра.

Сюжет спектакля основан на нескольких рассказах Виктора Драгунского. Главную роль в поставке исполнит Роман Романьков. Также в пьесе задействованы Андрей Кулаев, Яна Дубровина, Андрей Шошкин и другие актеры театра.

Билеты на 2 апреля уже в продаже. Следующие премьерные показы назначены на 16 и 30 апреля. Билеты на них начнут продаваться позже.