В Пензе после конфликта с соседкой у частного дома мужчине грозит до пяти лет лишения свободы

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Участковыми отдела полиции №1 УМВД России по городу Пензе был установлен пензенец 1956 года рождения, причастный к совершению преступления, отмечает пресс-служба регионального УМВД.

Ссора на улице с пенсионеркой 1959 года рождения произошла из-за замусоренной обстановки около частного дома в Ленинском районе Пензы.

После словесной перепалки злоумышленник нанес гражданке деревянным бруском телесные повреждения средней тяжести.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст.112 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.