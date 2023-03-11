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НовостиПроисшествия11 марта 2023 15:57

В Пензенской области мировой судья вынесет приговор мужчине, прижегшему брата утюгом

Так злоумышленник отомстил старшему брату за высказанное оскорбление в его адрес и адрес его сожительницы
Виктор ВИКТОРОВ

Как отмечает пресс-служба Прокуратуры региона, вечером 22 января мужчина совместно с братом распивал спиртное у себя дома в с. Миткирей Бековского района.

В ходе ссоры злоумышленник повалил старшего брата на пол, включил утюг, и, дождавшись, когда тот раскалится, дважды поставил его на оголенный живот.

Спустя незначительный промежуток времени, с термическими ожогами 1-2 степени пострадавший ушел домой.

Прокуратура Бековского района утвердила обвинительное заключение в отношении ранее не судимого 30-летнего мужчины. Он обвиняется в умышленном причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью и пояснил - причиной его поступка стала обида на брата за высказанные им в адрес злоумышленника и его сожительницы нецензурные оскорбления.

Уголовное дело направлено на рассмотрение мировому судье Бековского района.