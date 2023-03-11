В Мордовии на время паводка планируется использовать десять разборных автодорожных мостов

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Речь шла о подтоплении в паводок автомобильных мостов, когда жители ряда населенных пунктов оказываются отрезанными от мира. Руководитель республики нацелил собравшихся на заблаговременную подготовку, отмечает пресс-служба Главы Мордовии.

«Одно и то же во все времена: половодье - низкий мост - отрезанный населенный пункт. Давайте готовиться к паводку! Начнем с наиболее опасных участков - установим разборные конструкции. Если они людям будут нужны в дальнейшем - оставим их. Занимайтесь этим, чтобы паводковый сезон прошел в республике уверенно», - сказал Артём Здунов.

По словам заместителя Председателя Правительства РМ Батыра Эмеева, при установке автодорожных разборных мостов может быть использован композитный материал, производимый на рузаевском заводе композитных конструкций.

Зампред правительства отметил, что уже определены 10 мостов, которые наиболее ожидаемо попадут под подтопление, там планируется монтаж автодорожных разборных мостов.