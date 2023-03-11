Губернатор отметил заслуги пензенских медиков в увеличении ожидаемой продолжительности жизни

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Анализируя работу системы здравоохранения области за прошедший год, губернатор озвучил важные результаты преодоления коронавирусной инфекции, обратил внимание на необходимость продолжения борьбы с ковидом, несмотря на спад пандемии.

К заслугам пензенских медиков Олег Мельниченко отнёс увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 72,5 лет при целевом показателе 70, снижение показателей смертности на 23% по сравнению с 2021 годом.

Как отмечает пресс-служба правительства региона, губернатор подчеркнул важность проведения диспансеризации. За последний год обследование прошли более 50% жителей области. Работу в данном направлении, по словам Олега Мельниченко, нужно наращивать.

При этом в качестве ключевого он определил звено оказания первичной медики-санитарной помощи.

«Сегодня практически в каждом, даже самом отдалённом селе у нас появляются современные ФАПы и врачебные амбулатории, оснащённые медицинским оборудованием», - напомнил Олег Мельниченко.

В 20 районах Пензенской области только за прошедший год установлено 57 модульных конструкций. На строительство этих объектов выделено свыше 320 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов.

«В 2022 году в 12 районах области капитально отремонтировано 14 объектов здравоохранения. 116 миллионов рублей направили на строительство корпуса поликлиники Пензенской районной больницы», - проинформировал губернатор.

Он рассказал о готовящейся к открытию в Чаадаевке первой модульной участковой больнице. Это экспериментальный объект, аналогов которому ещё не было.

«Нацпроект «Здравоохранение» - это порядка одного миллиарда семисот миллионов рублей», - уточнил Олег Мельниченко. Такой объем финансирования позволил оснастить

высокотехнологичным оборудованием Клиническую больницу № 6 имени Захарьина и Кузнецкую межрайонную больницу. Два новых Центра амбулаторной онкологической помощи открыты на базе Сердобской межрайонной больницы и в поликлинике №2 города Пензы.

Глава региона обратил внимание на необходимость повышения эффективности работы поликлиник, особенно в Пензе, закрепление медицинских кадров. Целевое обучение в регионе проходит свыше одной тысячи студентов и ординаторов.