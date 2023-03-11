Первый спектакль в обновленном пензенском ТЮЗ покажут 25 марта

Фото: личная страничка Александра Басенко в социальной сети

Сегодня здание театра посетил глава города Александр Басенко. Градоначальник оценил капитальный ремонт, сделанный благодаря национальному проекту «Культура».

За счет средств, выделенных из федерального и городского бюджетов, строители привели в порядок кровлю, фасад, зрительный зал, сцену и внутренние помещения, заменили сети.

В конце декабря в здании уже прошла новогодняя елка. 25 марта здесь покажут спектакль по Островскому, 26 - сказку «Ослиная шкура».

- Надеюсь, что эта театральная площадка станет центром притяжения микрорайона, - отметил Александр Басенко. По итогам визита глава города озвучил несколько поручений по благоустройству прилегающей территории.