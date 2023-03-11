Фестиваль «Сказка - улицам города» состоится в Пензе во второй раз

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Центр развития чтения и культурных инициатив «Книга жизни» совместно с городскими библиотеками Пензы получили Президентский грант на проведение второго сезона фестиваля иммерсивного чтения. Сумма поддержки составила около 460 тысяч рублей.

В прошлом году фестиваль «Сказка - улицам города» проходил в июне-июле. В этот раз проведение запланировано на второй месяц лета.

Программу планируется расширить: жители и гости города не только смогут почитать книги и посмотреть спектакли под открытым небом, но и посетить образовательный лекторий и квесты.

- Наш проект направлен на вовлечение в чтение детей, подростков, семей с детьми, – отмечает директор АНО ЦРЧиКИ «Книга жизни» Наталья Казакова.

Место проведения фестиваля останется то же – сквер им. Давыдова. Участников здесь будут ждать по воскресениям с 12 до 17 часов.