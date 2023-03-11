В Мордовии менеджер организации по производству колбасных изделий обвиняется в мошенничестве

По информации пресс-службы Прокуратуры Мордовии, поставщикам сырья она сообщала недостоверные сведения о том, что может оказать содействие в постоянном выигрыше тендеров при условии регулярной передаче ей денежных средств.

Фактически ведущий менеджер не могла осуществить действия в интересах поставщиков ввиду отсутствия у нее соответствующих служебных полномочий.

Тем не менее, согласившись с предложением обвиняемой, 4 поставщика регулярно перечисляли ей денежные средства.

Всего в период с 2017 года по 2021-й обвиняемая путем обмана похитила денежные средства поставщиков на общую сумму более 7,5 млн рублей.

Прокуратура Октябрьского района г. Саранска в отношении 43-летней местной жительницы утвердила обвинительное заключение в мошенничестве в крупном размере.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Саранска для рассмотрения по существу.