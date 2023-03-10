Все материалы о нарушениях при реализации национальных проектов в Пензенской области будут направлять в прокуратуру

Губернатор отметил, что, несмотря на все сложности, регионы Российской Федерации продолжают получать средства из федерального бюджета на реализацию национальных проектов. По этой причине контроль за соблюдением сроков и качеством остается на высоком уровне:

- Мы будем детально разбираться в каждой ситуации, а информацию обо всех выявленных нарушениях оперативно направлять в прокуратуру, - констатировал он. - В современных условиях, в которых мы сейчас живем, у нас каждая бюджетная копейка на особом счету. Средства должны быть использованы таким образом, чтобы люди видели эффект.

Олег Мельниченко попросил всех подойти к реализации национальных проектов со всей ответственностью: контроль будет осуществляться на каждом этапе.