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НовостиОбщество10 марта 2023 14:36

Все материалы о нарушениях при реализации национальных проектов в Пензенской области будут направлять в прокуратуру

Об этом сегодня заявил губернатор Олег Мельниченко
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Губернатор отметил, что, несмотря на все сложности, регионы Российской Федерации продолжают получать средства из федерального бюджета на реализацию национальных проектов. По этой причине контроль за соблюдением сроков и качеством остается на высоком уровне:

- Мы будем детально разбираться в каждой ситуации, а информацию обо всех выявленных нарушениях оперативно направлять в прокуратуру, - констатировал он. - В современных условиях, в которых мы сейчас живем, у нас каждая бюджетная копейка на особом счету. Средства должны быть использованы таким образом, чтобы люди видели эффект.

Олег Мельниченко попросил всех подойти к реализации национальных проектов со всей ответственностью: контроль будет осуществляться на каждом этапе.