20 марта в Пензенской области стартует месячник по благоустройству

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Как было отмечено, в ходе месячника общественные места по всему региону очистят от мусора и грязи, накопившихся за зиму. Особое внимание уделят памятникам и местам захоронений.

- Активнее привлекайте к уборке представителей трудовых коллективов, приводите в порядок территории рядом с торговыми центрами, предприятиями и учебными учреждениями. Чтобы не было грязи и пыли летом, надо начинать работу уже сейчас, - поручил Олег Мельниченко.

Губернатор подчеркнул, что важно сосредоточиться на уборке Пензы.

- Необходимо начинать убирать город с окраин: именно там обычно образуется больше всего свалок. Уровень комфорта должен быть обеспечен для всех жителей, независимо от удаленности их проживания от центра, – нацелил глава региона.