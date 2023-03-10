В Мордовии после столкновения на встречной полосе с «Форд Фокус» погиб водитель «ВАЗ-093»

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

44-летний водитель автомашины «ВАЗ-21093», не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «Форд Фокус» под управлением 59-летнего водителя.

От полученных травм водитель автомашины «ВАЗ-21093» скончался на месте ДТП до приезда бригады СМП, пассажир данного транспортного средства – 45-летний мужчина бригадой СМП доставлялся в ГБУЗ РМ «Атяшевская РБ».

Водитель автомашины «Форд Фокус» трезв.

На данном участке автодороги выявлен недостаток транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети – отсутствует горизонтальная дорожная разметка.