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НовостиПроисшествия10 марта 2023 10:19

В Мордовии после столкновения на встречной полосе с «Форд Фокус» погиб водитель «ВАЗ-093»

ДТП произошло 9 марта на 42 км (+900 метров) автодороги «Комсомольский - Атяшево – Ардатов – Тургенево» граница с Чувашской Республикой
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

44-летний водитель автомашины «ВАЗ-21093», не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «Форд Фокус» под управлением 59-летнего водителя.

От полученных травм водитель автомашины «ВАЗ-21093» скончался на месте ДТП до приезда бригады СМП, пассажир данного транспортного средства – 45-летний мужчина бригадой СМП доставлялся в ГБУЗ РМ «Атяшевская РБ».

Водитель автомашины «Форд Фокус» трезв.

На данном участке автодороги выявлен недостаток транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети – отсутствует горизонтальная дорожная разметка.