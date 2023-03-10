В этом году в Пензе по нацпроекту отремонтируют участок улицы Сурской

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, отремонтирован будет участок дороги от перекрестка с улицей Луначарского до перекрестка с улицей Восточной. Его протяженность – 320 метров.

Дорожникам предстоит привести в порядок более пяти тысяч квадратных метров полотна и свыше 1500 квадратных метров тротуара.

Напомним, что за весенне-летний период по нацпроекту в Пензе в нормативное состояние планируют привести 10 автомобильных дорог с интенсивным транспортным трафиком.