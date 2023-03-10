В Пензенской области мать и ее пятилетний ребенок отравились угарным газом

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По предварительным данным, их смерть наступила от отравления угарным газом.

Как отмечает пресс-служба регионального СК, трагедия произошла 9 марта в доме по улице Песчаная села Соколка Сердобского района.

В настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

В рамках расследования уголовного дела будут исследованы техническое состояние газового оборудования, установленного в доме, условия его эксплуатации и обслуживания. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственное управление предупреждает жителей области: будьте осторожны и внимательны при эксплуатации газового оборудования, следите за его техническим состоянием, привлекайте специалистов газовой службы для проведения работ по установке, проверке, а также ремонту газового оборудования.