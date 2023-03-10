Врачи советуют пензенцам, как предотвратить травмы

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Во-первых, важен подбор правильной обуви, приводит советы профессионалов пресс-служба регионального минздрава.

Она должна обязательно подходить по размеру, быть устойчивой, без высоких каблуков. Старайтесь выбирать специальную зимнюю обувь с ребристой подошвой для защиты от скольжения. Приобретите противогололедные аксессуары - ледоступы, каучуковое или полиуретановые наклейки для подошвы спасут от скольжения. Пожилым рекомендуют использовать специальную трость или палочку с шипами или резиновым наконечником.

Во-вторых, важно вспомнить технику передвижения по улице в гололед. Если участок скользкой поверхности нельзя обойти, то при передвижении по нему нужно использовать специальную технику: немного согнуть колени и наклониться вперед, как на лыжах, после чего двигаться, как бы скользя, не прерывая контакт подошвы с поверхностью – это поможет предотвратить падение.

Движения рук позволяют поддерживать состояние равновесия, поэтому максимально освободите руки (например, используйте рюкзак), а если чувствуете, что начали падать – бросайте тяжелые сумки.

В-третьих, падать тоже нужно уметь. Если падения не избежать, падать нужно правильно: это важно запомнить, а еще лучше потренироваться дома. При падении на спину прижмите голову к груди и округлите спину, при падении на бок – подверните соответствующую руку под себя и падайте на предплечье.

Самое сложное – избежать травм при падении вперед: профессионалы подгибают одну из рук и совершают кувырок, но человек без специальной подготовки вряд ли сможет с этим справиться. С другой стороны, при падении вперед легче всего восстановить равновесие.

Теперь о самопомощи при падении. Не стоит сразу же вскакивать. Вначале убедитесь, что руки-ноги целы. Оцените свое состояние - есть ли боль, где она, какая. Кружится ли или болит голова. Если все в порядке, потихоньку поднимайтесь на ноги. Если есть дискомфорт или боль, попросите о помощи. Можете самостоятельно передвигаться – хорошо. Нет – либо попросите сопроводить вас до травмпункта, либо вызывайте бригаду скорой помощи по номеру 103 с мобильного телефона.

Травмпункт на ул. Пионерская, 4 работает круглосуточно. Там принимают пациентов с незначительными травмами. Если травмы серьезные, требующие стационарного лечения, то бригада скорой помощи доставит в приемное отделение стационара больницы имени Г. А. Захарьина по адресу ул. Стасова, 7. Детский травмпункт располагается по адресу ул. Бекешская, 43.