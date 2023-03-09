ВТБ Онлайн в Пензенской области пользуются семь из десяти клиентов банка

Более 70% клиентов ВТБ в Пензенской области в конце 2022 года проводили повседневные операции в ВТБ Онлайн. Этот показатель близок к среднестатистическим показателям ВТБ в целом по стране. Число пользователей ВТБ Онлайн в регионе по итогам декабря достигло 80 тысяч человек, на 6% выше показателя за аналогичный период 2021 года.

Самыми популярными услугами в ВТБ Онлайн остаются платежи и переводы, наиболее востребованными продуктами – сберегательные счета и вклады. В 2022 году жители области разместили через приложение банка 62% вкладов и 85% накопительных счетов. Практически каждый третий потребительский кредит клиенты банка в регионе в минувшем году также оформили дистанционно. Кроме того, выросло количество оформленных онлайн-справок и выписок, заявок на материнский капитал и налоговый вычет.

«Многие повседневные финансовые задачи жители Пензенской области предпочитают решать дистанционно. По итогам декабря клиенты ВТБ в регионе удаленно открыли более 1600 вкладов, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Доля депозитов, оформленных в ВТБ Онлайн в последний месяц года составила 86% от общего объема продаж, а доля накопительных счетов превысила 90%. Мы продолжаем активно развивать наше приложение, постоянно расширяя спектр его возможностей и рассчитываем, что база его активных пользователей будет динамично расти», - отметил управляющий ВТБ в Пензенской области Денис Педай.

ВТБ запустил новое мобильное приложение ВТБ Онлайн в 2020 году. Помимо финансовых услуг в приложении доступны небанковские сервисы, в том числе «Мой авто», «Для дома», сервисы для самозанятых. Банк продолжает расширять число опций для обеспечения безопасности пользователей, включая возможность самостоятельно настраивать лимиты операций, посмотреть подключенные устройства, заблокировать карту или учетную запись при подозрении на мошеннические действия, подключить определитель номера. Связаться с банком для консультации можно с помощью чат-бота в приложении или на странице авторизации до ввода данных для входа в учетную запись. В 2022 году доля розничных продуктов, открытых онлайн среди клиентов ВТБ, увеличилась в 1,5 раза. Дистанционно клиенты оформили почти половину розничных продуктов. Число пользователей ВТБ Онлайн превышает 12 млн человек.