В Саранске к четырем годам лишения свободы приговорен 19-летний мошенник

Как отмечает пресс-служба регионального СК, сообщение о дополнительном заработке молодой человек нашел в одном из мессенджеров в октябре прошлого года.

Неустановленное следствием лицо объяснило обязанности курьера: забирать по указанному в сообщении адресу денежные средства, а потом перечислять их на определенные счета, оставляя себе от каждой суммы 10%.

Осознавая, что его действия будут носить противоправный характер, осужденный согласился с предложением неизвестного.

В результате от его действий пострадали пять пожилых женщин, общая сумма причиненного ущерба составила 1 365 000 рублей. При этом более 135 тысяч полагались ему в качестве заработка.

Сотрудники уголовного розыска ОП№3 УМВД России по го Саранск установили личность злоумышленника, вину в содеянном молодой человек полностью признал.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.