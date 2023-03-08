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НовостиЗдоровье8 марта 2023 15:48

В трех селах Сердобского района установят фельдшерско-акушерские пункты

Учреждения построят в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы» национального проекта «Здравоохранение»
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

ФАПы появляется в селах Куракино, Долгоруково и Кирово. На данных момент на местах уже завершили установку свай.

Помимо этого, до конца года такие пункты планируется построить в 19-ти районах области. На эти цели из местного и федерального бюджетов направят более 139 миллионов рублей.

- Здания ФАПов модульного типа позволяют возвести медицинские объекты быстрее, чем при капстроительстве, - отмечает главный врач Сердобской межрайонной больницы имени А. И. Настина Андрей Малахов. - Благодаря новым пунктам наши жители смогут получать медицинские услуги в комфортных и современных условиях.