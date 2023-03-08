Поздравление председателя Законодательного собрания Пензенской области Вадима Супикова с Международным женским днем

Уважаемые жительницы Пензенской области!

От имени депутатов Законодательного Собрания Пензенской области тепло и сердечно поздравляю вас с Международным женским днем — 8 Марта!

Первый весенний праздник наполнен теплом, радостью и искренней признательностью самым близким — нашим мамам, бабушкам, женам, сестрам, дочерям, коллегам. Вы дарите жизнь, воспитываете детей, храните домашний очаг, вселяете в нас, мужчин, уверенность, вдохновляете на благородные поступки и масштабные преобразования.

Ваш талант и трудолюбие, душевная щедрость и самоотверженность, ответственность и терпение — залог эффективной работы таких важнейших отраслей как образование, здравоохранение, соцзащита, где большинство сотрудников — представительницы прекрасного пола. В то же время вы успешно руководите крупными предприятиями, делаете карьеру в политике, эффективно решаете самые сложные задачи на государственных постах.

Слова отдельной благодарности — женщинам, чьи родные принимают участие в СВО, за преданность, любовь и поддержку. Дорогие женщины! От всего сердца желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, мира и добра! Пусть в этот праздничный день на смену повседневным заботам придут цветы и комплименты, исполнятся все ваши мечты!