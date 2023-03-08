В пензенском правительстве обсудили готовность к паводку

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В прошлом году, благодаря своевременно принятым мерам, паводок прошел без чрезвычайных ситуаций. Однако, по словам главы региона, нужно все равно быть готовыми к различным сценариям.

- Наша первоочередная задача – обеспечить безопасность жизни и имущества людей, - отметил губернатор.

Как рассказал начальник ГУ МЧС по Пензенской области Дмитрий Козлов, в зоне возможного затопления находятся 77 населенных пунктов. Чтобы паводок прошел без проблем, были отремонтированы 11 гидротехнических сооружений, укреплены более трех километров околобереговых территорий, расчищено свыше 28 километров русел рек. Также сформирована специализированная группировка сил и средств, включающая в себя 10,6 тысяч человек и более 1,5 тысяч единиц техники.

- В своей работе исходите из складывающейся обстановки, на все изменения оперативно реагируйте, – нацелил губернатор участников совещания.