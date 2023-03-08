Поздравление губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с Международным женским днем

Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю вас с праздником - Международным женским днем!

8 Марта – это прекрасная возможность для того, чтобы сказать нашим самым близким женщинам, как мы любим их, ценим нежность, очарование, душевную щедрость, искреннюю заботу и поддержку, делаем всё, чтобы уберечь от любых тревог и невзгод.

Ради вас мы стремимся быть отважными и мужественными. И каким бы испытаниям ни подвергала нас судьба, мы сумеем преодолеть все трудности благодаря вам, мудрым, понимающим и чутким.

Особые слова признательности выражаю женщинам-ветеранам, которые наравне с мужчинами отстояли свободу и независимость Отчизны в годы Великой Отечественной войны, самоотверженным трудом во фронтовом тылу приближали долгожданный миг Победы, воспитали достойных детей - патриотов нашей великой Родины.

Милые женщины! Желаю, чтобы вас никогда не покидали улыбка и хорошее настроение, исполнялись самые заветные мечты! Крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, мира, удачи во всех делах и начинаниях!