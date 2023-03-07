Пензенские врачи поставили на ноги девушку, пострадавшую в серьезном ДТП

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Авария произошла в одном из районов области. Пострадавших госпитализировали в отделение травматологии Клинической больницы № 6 имени Г.А. Захарьина. Спустя сутки одну из девушек перевели в реанимацию областной клинической больницы им. Бурденко.

Как рассказал заведующий травматологическим отделением Игорь Девин, пациентка была в тяжелом состоянии: помимо множественных переломов таза, у нее также была сломана нога. Девушке сделали две операции: во время первой зафиксировали штифтом голень, во время второй – восстановили таз.

- Ситуация усугублялась тем, что были травмированы обе стороны тела, обе ноги,- прокомментировал Игорь Девин. – Но операции прошли успешно. Спустя месяц после травмы планируется девушка смогла сможет встать на костыли.