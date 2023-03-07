Пензенские леди сдали кровь в рамках традиционной донорской акции

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Накануне Международного женского дня в пензенском Центре крови прошла акция «Леди-донор», в рамках которой жительницы города сдали кровь.

- Женщины гораздо острее чувствуют чужую боль и первыми приходят на помощь, - поделился заместитель главного врача Пензенского областного клинического центра крови Степан Козак.

В этот день леди-донорам дарили подарки с символикой донорства крови. За время проведения акции было заготовлено более 30 литров цельной донорской крови.