Пензенский Литературный музей стал одной из точек геокешинга

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Геокешинг становится все популярнее с каждым годом. Это туристическая игра, в основе которой лежит поиск тайников с помощью спутниковых навигационных систем: одни игроки прячут небольшие сувениры в разных местах, другие – с помощью подсказок пытаются их найти. Игра помогает узнать больше о своем месте жительства и расширить кругозор.

Чаще всего тайники создают в особых местах, имеющих историческое или культурное значение. Поэтому размещение точки геокешинга в пензенском Литературном музее вполне логично.

Тайник здесь создала пензячка Татьяна Дрожжина. На конкретное его место указывает цитата Виссариона Григорьевича Белинского: «Гибнет в потоке времени лишь то, что лишено крепкого зерна жизни и что, следовательно, не стоит жизни». Ответ на загадку уже нашла участница игры под ником Natalya84, положившая в тайник значок с символикой музея.