В Пензе назвавшемуся силовиком мошеннику пенсионер перечислил через банкомат 1,2 млн рублей

В УМВД России по городу Пензе обратился 86-летний местный житель. Мужчина пояснил, что позвонивший ему на сотовый телефон неизвестный представился сотрудником силовых ведомств и сообщил, что по его счетам происходят подозрительные операции - якобы мошенники пытаются оформить на его имя кредит.

Мнимый силовик предложил гражданину снять все сбережения с банковских карт и перечислить их на безопасный счет.

Для убедительности злоумышленник отправил в мессенджер пенсионеру фотографию своего служебного документа личности.

По информации пресс-службы регионального УМВД, поверив словам звонившего, пенсионер направился в отделение банка, где через кассира снял все свои накопления в размере 1 200 000 рублей. После этого, воспользовавшись банкоматом, перечислил указанную сумму на неизвестный расчетный счет. Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.