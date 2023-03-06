Дарите женщинам цветы: пензенские росгвардейцы поздравили жительниц города с 8 марта

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Пензенской области

В преддверии Международного женского дня правоохранители дарили женщинам тюльпаны и желали благополучия и здоровья.

- В наши дни каждая женщина - это не только любящая мама, заботливая жена, хорошая хозяйка, но и незаменимый специалист в разных сферах, - отметил начальник отделения по военно-политической работе Управления Росгвардии по Пензенской области полковник Роман Федосеенков. - На их плечах лежит большой груз ответственности, но, несмотря на это, они всегда остаются хранительницами семейного очага.

Жительницы Пензы, получившие цветы, отметили, что поздравления от правоохранителей очень приятны, и поблагодарили рогвардейцев за яркий и запоминающийся сюрприз к празднику.